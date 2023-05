LECCE - Si è temuto il peggio a Taurisano, nel leccese, a causa del crollo del soffitto di un garage. È successo in via Giovanni Pascoli. Il crollo è avvenuto mentre nella stanza accanto c'erano madre e figlio, rispettivamente di 76 e 54 anni, che stavano pranzando. A causa del crollo l'anziana ha accusato un malore ed è stato necessario l'intervento del 118.Ad intervenire sul posto anche gli agenti della Questura locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a demolire la parete esterna dell'abitazione danneggiata in seguito al crollo.