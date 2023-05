Platea € 22,00

Galleria € 18,00



Disponibili online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/racconti-disumani/200491 e nei punti vendita Vivaticket.



Info: www.teatropubblicopugliese.it

PUTIGNANO - Nuovo appuntamento della stagione di prosa 2022/2023 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Domani, venerdì 12 maggio (ore 21:00), in scena Phobos.A chiudere la stagione che ha portato sul palco del Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano volti noti del panorama teatrale italiano, venerdì 12 maggio uno spettacolo di danza contemporanea a cura dei coreografi Vito Giotta, Angel Martinez Hernandez (Cie Labotilar) e Vito Cassano (Eleina D). Ballerini Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli, drammaturgia Marieke Buytenhuijs, luci Angelo Tauro.Al buio, durante la notte, la differenza tra realtà e immaginazione svanisce. Qui incontriamo Phobos, il Dio greco della paura, armato di fulmine, che ci guida attraverso una performance delirante. Durante questo viaggio, la paura si alterna all'umorismo e alla sorpresa, perché a volte le cose non sono sempre come sembrano.