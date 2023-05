Gruppo Fs: aggiudicati da Rfi i lavori per il collegamento ferroviario con Aeroporto del Salento

BARI - Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la gara per realizzazione del nuovo collegamento ferroviario con l’Aeroporto del Salento al raggruppamento di imprese composto da ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture e E.S.I.M. Lo rende noto Rfi in un comunicato.L’appalto dal valore di oltre 67 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento diretto, lungo circa sei chilometri, tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, più due raccordi a semplice binario, lunghi circa due chilometri, che si innestano sulla linea Brindisi – Bari e Brindisi – Taranto. Prevista anche la realizzazione di una nuova stazione «Aeroporto» dotata di due binari di stazionamento.Il progetto consentirà di migliorare l’accessibilità all’aeroporto di Brindisi grazie a un’offerta ferroviaria integrata tra lo scalo aeroportuale e i poli urbani di Brindisi, Lecce, Taranto e BariPer la sua realizzazione è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Roberto Pagone.Nel mese di giugno ci sarà la consegna delle prestazioni di progettazione esecutiva. L’attivazione del nuovo collegamento ferroviario è prevista entro il 2026.