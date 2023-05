Tecnologia: a Bari ‘Tech by her’

BARI - "Tech By Her" è l’iniziativa di Huawei Italia che intende promuovere la leadership femminile nel mondo digitale. Partendo dall’analisi dello status quo sono stati realizzati una ricerca universitaria, mirata a meglio comprendere il fenomeno del Digital Gender Gap nel Mezzogiorno d’Italia, e un docu-film che racconta la rivoluzione tecnologica guidata dalle donne nel sud del Paese attraverso la testimonianza di: - Gianna Elisa Berlingerio, Regione Puglia - Elena Silvana Saponaro, Direttrice del sito UNESCO di Castel del Monte - Chiara Pertosa, CEO Sitael, Gruppo Angel - Cristina Angelillo, CEO Marshmallow Game - Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere SB.L’evento di presentazione si svolgerà giovedì 25 maggio alle ore 17.30 presso il Foyer del Teatro Petruzzelli alla presenza di rappresentanti del Ministero delle Pari Opportunità, delle istituzioni regionali e locali.Per partecipare è possibile registrarsi qui: https://forms.gle/L3W6pUeE8xqf7mkG6