FOGGIA - Ha lasciato oggi il Policlinico Riuniti di Foggia dove era stata ricoverata in seguito alle coltellate riportate durante la lite con il marito Tefta Malaj, 39 anni, ferita da Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio a Torremaggiore, quando l'uomo ha accoltellato la figlia Jessica di 16 anni e il 51enne Massimo De Santis, che credeva avesse una relazione con la moglie."Ho rivolto un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché speriamo nel suo intervento sulla richiesta di cittadinanza italiana che Tefta ha avanzato già qualche mese fa". Così l’avvocato Michele Sodrio, legale di Tefta Malaj. "Lei vive in Italia da oltre 18 anni, i suoi due figli sono nati in Italia e sono (erano, nel caso di Jessica) italiani a tutti gli effetti, lei stessa è perfettamente integrata e sente di essere italiana nel profondo dell’anima".