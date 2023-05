BARI - “Bari e Napoli più vicine grazie al ministro Salvini e alla Lega. L’incontro del nostro leader con i sindaci delle due città e le Ferrovie dello Stato ha dato subito frutti concreti. In attesa del completamento dei lavori dell’Alta velocità, ci sarà in tempi brevissimi un collegamento diretto tra i due grandi capoluoghi del Sud con una coppia di Intercity. Un segnale importante, che testimonia lo sforzo del dicastero a guida leghista per trovare soluzioni a problemi atavici. Più che i protocolli d’intesa, serve l’impegno costante di un ministro come Salvini che ama i fatti e non si limita, come fa la sinistra, alla semplice enunciazione delle criticità. Tutti ricordano le chiacchiere senza nemmeno il distintivo dell’allora ministro De Micheli, con promesse destinate a restare lettera morta. Programmare, rispettare i tempi delle opere strategiche, ridurre le distanze, costruire un futuro migliore in termini economici e di sviluppo dei territori, anche in vista di un sempre maggiore afflusso turistico. Questo il nuovo corso, dopo decenni nei quali i veti ideologici del Partito democratico e dei suoi alleati hanno bloccato il Paese. Se ne sono accorti perfino Manfredi e Decaro, sindaci alla disperata ricerca di collegamenti. Non solo ferroviari”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega.