Struttura moderna, confortevole e ben tenuta. Prezzi in linea con il mercato. La vicinanza con la stazione ferroviaria rende il posto particolare e caratteristico. Ottima la pulizia. Un ambiente familiare, personale molto efficiente, è questo che rende il Keens Pepper cosi gradevole. L’idea, quest’anno, è quella di collaborare con i bed and breakfast e con gli stabilimenti balneari che non hanno il servizio cucina, in modo che possano vendere i nostri prodotti e completare anche l’offerta turistica presentata al cliente. Il sapore è quello della terra di Puglia, della zona ofantino, il colore è quello del cibonaturale autentico, il profumo è quello della tradizione.





Mauro e la moglie Antonella scelgono solo prodotti genuini, esclusivamente dai rivenditori locali, i veri protagonisti del menù che cambia forma a seconda della stagione. La varietà dei menù e degli ambienti rende il Ristorante Keens Pepper il posto ideale per qualsiasi occasione, dalla cena romantica alle serate tra amici, dal brunch aziendale ai ricevimenti. Accogliente e riservato, intimo e romantico, il locale interno ed esterno saprà esaudire tutte i desideri e soddisfare le più diverse esigenze.

- Un imprenditore che ha avuto, ancora una volta, il coraggio di investire a Trinitapoli nella provincia Barletta Andria Trani. Questa è la storia di Mauro Russo e del suo Keens Pepper. Un ristorante semplice e al contempo delizioso: è questo lo spirito del Ristorante -Pizzeria Keens Pepper, un posto in cui trascorrere momenti sereni davanti a gustosi piatti preparati seguendo la tradizione genuina della cucina pugliese, in particolare casalina. Un locale giovane e dinamico dove poter gustare ottimi piatti a base di carne, salumi doc, pizza, cibi freschi, ottima la qualità dei vini locali.