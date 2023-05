via Volodymyr Zelensky Ig





"Saluto tutti coloro che sono pronti a unirsi a noi sulla via della giustizia. L'Ucraina ha pubblicato la formula di pace per porre fine alla guerra. Anche quando la guerra entra in casa nostra, facciamo di tutto perché le case delle altre persone restino in piedi", ha affermato Zelensky, ricordando il ruolo di Kiev nella proroga dell'iniziativa per i cereali del Mar Nero che "ha stabilizzato i mercati e ha aiutato molti, comprese le nazioni della Lega Araba".

Il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in inglese al vertice della Lega Araba in corso a Gedda, in Arabia Saudita, ha rivolto un appello ai Paesi arabi affinché sostengano "la formula di pace" in 10 punti elaborata da Kiev per mettere fine "alla guerra, alla sofferenza e al male".