Trinitapoli, vandali in azione al campo sportivo di Via Mare: danneggiati spogliatoi





Una triste notizia resa nota in data odierna dall’ufficio della comunicazione del Comune casalino. "L’allarme dell’impianto, - continua la nota - scattato dopo la forzatura delle porte di accesso, ha costretto i malviventi a desistere dal commettere ulteriori atti vandalici. Il danno complessivo ammonta a diverse migliaia di euro.Da qualche mese, il campo sportivo di via Mare è interessato da lavori di manutenzione dell’area interna e di quella esterna, la cui conclusione è prossima alla riapertura dell’infrastruttura.La commissione straordinaria - conclude la nota - stigmatizza l’accaduto, esprime viva solidarietà nei confronti di quella gran parte della cittadinanza che, nel rispetto delle regole della civile convivenza, si trova ogni giorno a dover combattere forme di prevaricazione criminali.Sono in corso le verifiche per individuare gli autori degli atti vandalici".

Alcuni ignoti, nella giornata del 4 maggio, si sono introdotti nel campo sportivo di Via Mare a Trinitapoli e hanno vandalizzato in blocco gli spogliatoi. I vandali, dopo aver divelto il catenaccio all’ingresso, sono entrati nell’area interna adibita a spogliatoi, danneggiandone le porte di accesso, distruggendo l’interno e utilizzando gli estintori all’interno della struttura.