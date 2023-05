La Reggina sale da 45 a 47 punti all’ottavo posto in zona play off. La società calabrese farà però ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per riottenere gli altri 5 punti. La Reggina sarà ospite del Bari Sabato 13 Maggio alle 14 al “San Nicola” nella trentasettesima giornata di Serie B.

In Serie B sono stati restituiti 2 punti alla Reggina. Lo ha deciso la Corte d’Appello Federale dopo l’udienza di oggi Giovedì 11 Maggio accogliendo parzialmente il ricorso dei calabresi contro la penalizzazione di 7 punti data dal TFN per non aver pagato le ritenute IRPEF e gli stipendi ai tesserati.