TRANI (BT) - La provincia di Barletta Andria Trani registra solo il 3% degli arrivi turistici che hanno interessato la Puglia durante le scorse vacanze estive. La sesta provincia pugliese non figura fra 15 destinazioni più attrattive della stagione, fra cui non compare nessuno dei dieci Comuni dell’area provinciale di Barletta Andria Trani. Eppure questo territorio possiede siti di elevato interesse culturale, come l’iconico Castel del Monte.Imprese e Istituzioni si interrogheranno sul da farsi il prossimo 10 maggio a Trani. L’occasione è il forum dal titolo “Turismo, destinazione BAT: idee e strategie” che avrà luogo alle ore 17,00 presso la Sala Convegni Polo Museale Fondazione S.E.C.A. Si tratta del quarto incontro del ciclo “Mezzogiorno di Focus” organizzato da Confindustria Bari e BAT e da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Trani Amedeo Bottaro, del Presidente di Confindustria Bari e BATSergio Fontana e del Direttore regionale Puglia Basilicata e Molise Intesa Sanpaolo Alberto Pedroli, si interrogheranno sull’andamento e sulle prospettive del settore turistico nella provincia di Barletta Andria Trani Angiola Filipponio Tatarella Componente Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, Marina Lalli Presidente di Federturismo, Luca Scandale Direttore generale Puglia Promozione, Massimo Deandreis Direttore generale S.R.M. Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo.L’ingresso è libero, previa registrazione via email a bellomo@confindustria.babt.it