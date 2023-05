La Puglia è una delle Regioni più belle d’Italia, documentata dalla ricchezza che offre la natura, il suo mare, le Cattedrali con i suoi svettanti campanili, i suoi Castelli, i Trulli di Alberobello, Castel del Monte, del Gargano, dei suoi barocchi, delle sue masserie, della sua storia e dei personaggi che l’hanno resa sempre più famosa, più bella e più ricca di storia, di arte, di natura, ecc.Basti ricordare Bona Sforza, Federico II di Svevia, per non parlare del risvolto religioso di San Nicola che ha fatto collocare la Puglia al centro del mondo per l’ecumenismo. La Puglia rappresenta il crocevia del Mediterraneo, quindi le espressioni artistiche sono frutto dei vari “passaggi” di stranieri, anche illustri, che nel corso della storia si sono avvicendati su questa meravigliosa Terra.Recentemente la Stilo Editrice ha pubblicato il pregevole volume di grande formato, cartonato, bilingue (italiano-inglese), “L’altra Puglia – In viaggio tra monti, fiumi, laghi e foreste”, di Ruggiero Maria Dellisanti e Annalisa Molfetta, con traduzioni di Matthew Furfine e Melissa Scheinuk, pubblicazione sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, presieduta da Loredana Capone.L’opera, divisa in tre sezioni: Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto, accompagna il lettore attraverso racconti nelle cui storie possono immedesimarsi in un paesaggio inaspettato che li affascina completamente. Le tre sezioni, corredati da 50 box di approfondimento, consentono di conoscere le caratteristiche naturali delle località via via incontrate. Il lettore si imbatte così nel Tavoliere delle Puglie, nel Subappennino Dauno, nella Foresta Umbra, nella Diga di Occhito, nel Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, nei Fenicotteri rosa nel loro habitat naturale delle Saline di Margherita di Savoia, negli ipogei carsici, l’Uomo di Altamura, la cava di bauxite di Spinazzola, Minervino Murge e il Lago Locone, la foresta Mercadante, il parco delle Dune Costiere, l’area protetta di Torre Guaceto, i Laghi Alimini, Santa Maria di Leuca, Bosco di Tricase e tante altre località, imperdibili da visitare “in diretta”.Il testo è arricchito dalla riproduzione di numerose opere (75 per la precisione), di artisti famosi come Giuseppe De Nittis, Adolfo Grassi, Vittorio Vacca, Vito Stifano, Luigi Russo e tanti altri. Le opere fanno parte della Collezione d’Arte contemporanea della Regione Puglia. dell’Archivio della Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” e dell’Archivio della Stilo Editrice.La pubblicazione si avvale della presentazione della presidente del Consiglio Regionale della Puglia che si dice «certa che “L’altra Puglia. In viaggio tra monti, fiumi, laghi e foreste” saprà essere un ulteriore valore aggiunto nella scoperta della conoscenza della nostra Puglia, utile ai visitatori ma anche a tutte e tutti noi Pugliesi».L’occasione mi è gradita per ringraziare la dott.ssa Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia, che mi ha fatto dono di una copia del prezioso testo.