A Bari il meeting per istituire percorsi di cura per l’endometriosi nella Regione Puglia





Di qui la partecipazione alla conferenza pubblica, che si terrà il 9 giugno 2023 a Bari alle 17:00, negli spazi dell’Aula Magna G. De Benedictis dell’Università degli Studi Aldo Moro del Policlinico di Bari (Piazza Giulio Cesare, 11), nell’ambito del Congresso scientifico "Endometriosis and reproduction: an up-date" dedicato al personale sanitario. Un incontro a cui prenderanno parte alcuni dei maggiori esperti di endometriosi, chiamati a confrontarsi con i rappresentanti istituzionali del territorio pugliese e nazionale, per trovare soluzioni concrete e normative per aiutare le donne, spesso costrette a recarsi fuori regione per curarsi.





La tavola rotonda sarà utile per fare il punto sulla legislazione regionale in favore delle donne con endometriosi e vedrà la partecipazione di Jessica Fiorini e Mara Grillo, rispettivamente vicepresidente dell’A.P.E. e referente dell’Associazione per la Puglia, Ignazio Zullo, capogruppo Commissione Sanità al Senato, Loredana Capone, presidente del consiglio regionale della Puglia, Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia, Francesca Bottalico, assessore al welfare del Comune di Bari. Sarà importante il coinvolgimento di due referenti istituzionali della Regione Emilia Romagna, dove da tempo sono stati istituiti i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dell'endometriosi, con una rete di centri clinici per la presa in carico delle pazienti, in modo che le donne possano conoscere i punti di accesso, avere chiare le modalità di assistenza sanitaria e sull’eventuale trattamento chirurgico, qualora fosse necessario, e medici specializzati sul territorio.





La dirigente dell’area qualità delle cure, reti e percorsi Rossana De Palma e Marilena Fabbri, responsabile rapporti con la cittadinanza e associazioni di utenti, entrambe della Regione Emilia Romagna, saranno a disposizione per un confronto sul tema. L’incontro pubblico sarà moderato dai ginecologi Ettore Cicinelli e Vito Tojano e dallagiornalista Donatella Azzone. L'ingresso è gratuito ma è obbligatoria l'iscrizione scrivendo a bari@apendometriosi.it entro e non oltre il giorno 7 giugno.

BARI - Istituire nella Regione Puglia i PDTA, i Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, per la presa in carico delle pazienti affette da endometriosi, malattia cronica che colpisce il 10% della popolazione femminile, e per la formazione specifica del personale sanitario che possa supportare le donne nel difficile e complesso processo di cura. È questo uno degli obiettivi dell’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, che unisce pazienti di tutta Italia, le quali conoscono sulla propria pelle la patologia e collaborano con le istituzioni e con il personale sanitario per ottenere tutele e diritti relativi alle possibili cure.