BARI - Con la risoluzione 72/272 del 2018, l'ONU ha dichiarato il 3 giugno “Giornata mondiale della bicicletta”, invitando tutti gli Stati membri a celebrare e diffondere la giornata e la cultura della bicicletta.Quest’anno a Bari, organizzata da CUB - Ciclisti Urbani Baresi con FIAB Bari - Ruotalibera e Asd Motivation Bike e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, si svolgerà una ciclopasseggiata con punto d’incontro a largo Giannella, alle ore 10.00, e arrivo al waterfront di San Girolamo, passando per lama Balice.Alla fine del percorso, presso la piattaforma centrale del waterfront, si svolgeranno i saluti di rito per concludere l'evento in un'atmosfera di festa.La ciclopasseggiata, alla quale parteciperanno anche gli assessori comunali allo Sport, Pietro Petruzzelli, e alla Mobilità, Giuseppe Galasso, è pensata per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare, oltre che per favorire la condivisione di momenti di svago e di socializzazione tra i partecipanti.