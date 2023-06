credits: difesa.it





A margine di questo atto venne organizzata la prima rassegna militare per celebrare il secondo anniversario della nascita della Repubblica, avvenuta con il referendum del 2 giugno 1946 e attraverso il quale gli italiani furono chiamati a sceglierla quale forma istituzionale dello Stato italiano alternativa alla Monarchia.



Per l'occasione in Piazza Venezia, sempre davanti l'altare della Patria, vennero schierati in forma statica nove reggimenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri insieme ai Bersaglieri del Terzo Reggimento, oltre alle artiglierie, ai carri armati e ai militari a cavallo.





Lo sfilamento dei reparti in programma a partire dalle ore 10 di venerdì 2 giugno 2023 lungo la via dei Fori Imperiali in Roma per i 77 anni della Repubblica concomiterà con il 75esimo anniversario della prima parata militare in onore della stessa.

- Roma, 2 giugno 1948. L'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi, nel ricevere il saluto delle bandiere dei reparti schierati dinanzi l'altare della Patria, assumeva simbolicamente il comando supremo delle Forze Armate cosi come stabilito dall'articolo 87 della neonata carta costituzionale.