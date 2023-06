GIOVINAZZO - Allamuraja Bistrot presenta Fino All'ultima Nota il contest musicale che vedrà sul palco giovani talentuosi che si sfideranno per conquistare l'ambito primo premio che consiste in un audizione presso la Joseba Publishin e Joseba Academy di Gianni Testa e del Maestro Enzo Campagnoli (Roma).Guest e giurato della serata il ballerino vincitore di Amici Leon Cino rimasto nel cuore del pubblico per il suo grande talento.