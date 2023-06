ACQUAVIVA DELLE FONTI - Nominata questa mattina la nuova Giunta del Comune di Acquaviva delle Fonti, dopo l’ultima tornata elettorale che ha visto l’elezione a sindaco dell’avvocato Marco Lenoci. Un assessore per ognuna delle liste della coalizione, con due donne su cinque e un mix tra esperienza e volti nuovi.Vicesindaco è Claudio Solazzo, avvocato e coordinatore cittadino di Forza Italia, nonché assessore con delega a Attività produttive - Commercio - Agricoltura - Rifiuti - Transizione digitale - Efficienza energetica. Per Fratelli d’Italia la farmacista Mariagrazia Barbieri, assessore a Cultura e Beni Culturali - Pubblica Istruzione - Lavori Pubblici - Manutenzione - Verde pubblico - Decoro urbano. Imma Morano, operatrice sociale e coordinatrice cittadina di Senso Civico, è assessora a Politiche Sociali - Gestione Beni Confiscati - Pari Opportunità - Politiche Giovanili.Michele Petruzzellis, già direttore della Provincia di Bari ed espressione di Noi Moderati, è assessore a Servizi Finanziari - Fonti di finanziamento per programma di mandato – Personale. Gianni Spinelli, imprenditore ed espressione della civica del sindaco, è assessore a Polizia Locale - Mobilità Sostenibile - Protezione civile – Ambiente.Il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe a Rapporti e Comunicazioni Istituzionali - Trasparenza e Partecipazione Istituzionale - Sport - Gemellaggi Istituzionali - Urbanistica - PNRR – Contenzioso.Il commento di Marco Lenoci: «Il criterio di scelta è stata la competenza, ho individuato le donne e gli uomini giusti al posto giusto perché il lavoro da fare è tanto. Abbiamo deciso, di concerto con i rappresentanti delle liste della coalizione, che ringrazio per la disponibilità e il supporto, di unire elementi con esperienza a nuovi, carichi di entusiasmo».Poi il primo cittadino ha tracciato la strada: «Ora al lavoro sulle tante questioni aperte in città, dal decoro urbano ai progetti in cantiere. Poi, la priorità della nostra azione amministrativa ovvero stabilire un contatto diretto con gli operatori per favorire le attività e le imprese, così da sostenere davvero l’occupazione, soprattutto quella giovanile».