Pulsano, accoltella rivale d'amore per un ragazzo: denunciata minorenne

TARANTO - Furibonda lite tra ragazzine per motivi sentimentali, quando è esplosa la follia: una di loro ha estratto un coltellino accoltellando la rivale in amore. L'aggressione risale alla notte tra il 12 e il 13 giugno a Pulsano, nel tarantino. Al centro della disputa un ragazzo. E' stata una 17enne a sferrare il colpo, mentre la vittima è invece una 20enne, che ha riportato ferite lievi.I Carabinieri hanno ritrovato l'arma nelle vicinanze dell’abitazione della ragazza più grande e l'hanno sequestrata. E' quindi scattata nei confronti della minirenne la denuncia alla Procura per i minorenni con le accuse di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.