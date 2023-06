Il giovane cantautore multiplatino Aka 7Even, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Rock’n’roll” (Columbia Records/Sony Music Italy), disponibile da venerdì 9 giugno in radio e in digitale, annuncia le prime date del tour estivo: nove serate uniche, prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Gli appuntamenti saranno l’occasione per assistere alla diverse sfumature del noto artista, assistendo a esclusivi DJ set e a date accompagnato dalla Full Band.

Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video.