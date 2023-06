- Si è conclusa ieri 14 giugno la prima edizione di DesignGourmet Lecce, iniziativa di architettura e cucina ideata e curata dall’agenzia di eventi TOWANT. Dopo altre iniziative che hanno coinvolto gli studi di architettura del Salento - gli Architects Party, le UrbanTalks e la ArchichefNight - TOWANT torna a Lecce con un nuovo format che mette gli architetti i fornelli.DesignGourmet è un’iniziativa itinerante in cui 8 studi di architettura leccesi hanno pensato, cucinato e presentato una ricetta direttamente all’interno del loro studio, aprendo le proprie porte ad un pubblico di designer, artisti e creativi del territorio e a brand di design internazionali.Ogni ricetta racconta da un lato lo studio, le sue origini e i suoi progetti, e dall’altra il territorio salentino, con un’opera di congiunzione di architettura, cucina e creatività.Ad inaugurare l'iniziativa un aperitivo esclusivo dedicato ai protagonisti della DesignGourmet, tenutosi a Palazzo BN, Lecce. Nei giorni 13-14 Giugno si è sviluppato il calendario delle degustazioni presso gli studi.Martedì 13 GiugnoMARGINE | “Marginozzo”, originale maritozzo a base di gamberettiLeuzziMarinaStudio | “Crudo mediterraneo”, crudi di mare accompagnati dai sapori della Puglia Archistart Studio | “Pasticciotto Fuori Sede”, una reinterpretazione alla romana del pasticciotto Studio Valari + StudioAlami | “Cestello v.al.ami”, dove parmigiano, fave e cicoria si coniugano Studio Macagnano + Ingrosso | “Frizzuli Mix Design”, la frisella usata come un materiale da costruzione Massimo Accoto Architetto | “Colori di Puglia”, un luminoso e saporitissimo risottoMercoledì 14 giugnoStudio Antonaci | “Combinazioni di latte”, il latte usato come base per creare qualsivoglia combinazione BaP_architetti | “Giochi di palazzo”, gamberetti e zucchine arredano un risotto su un’intrigante architettura Per l’occasione sono stati invitati special guests come gli chef del Duo Restaurant e di Palazzo BN, a giudicare i piatti preparati, insieme ad artisti, fotografi e creativi, che hanno contribuito nel rendere speciale questa iniziativa e ad accrescere la creazione di un network, alla base di tutti gli eventi firmati TOWANT.DesignGourmet infatti vuole essere una nuova opportunità di comunicazione e visibilità per gli studi coinvolti e gli ospiti presenti. Sono stati realizzati dei video in cui gli architetti raccontano i loro piatti e tutte le ricette gourmet sono consultabili alla pagina DesignGourmet (https://www.towant.eu/design-gourmet/). A rendere possibili questo genere di iniziative, c’erano presenti brand nazionali e internazionali di design: Ceramica Sant’Agostino, Forster, Myrtha Pools e Wall&Decò.(qui i link https://www.ceramicasantagostino.it/it/ - https://www.forster.it/ - https://www.myrthapools.com/it/ - https://www.wallanddeco.com/it-it/)TOWANT tornerà presto a Bari con un’altra iniziativa dedicata all’architettura e la fotografia, si muoverà nelle principali città italiane ed europee portando ancora molte volte gli architetti in cucina, in cascina, sulla neve e in mare. Stay tuned @ towant