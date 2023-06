ph: Resia

BARI - È in programma per martedì 6 giugno alle 11.30 nel foyer del Teatro Petruzzelli il concerto-anteprima della sesta edizione di Bari Piano Festival con la direzione artistica di Emanuele Arciuli. Voluto dal Comune di Bari e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del protocollo di intesa 2023 con Puglia Promozione e inserito nella Festa del Mare promossa dalla Regione Puglia, Bari Piano Festival rivede quest’anno la collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari già in essere nelle prime edizioni.Il concerto d’anteprima avrà per protagonista un artista di assoluto prestigio internazionale, il pianista Andrea Lucchesini, in un breve recital (di circa 40 minuti) che accosta brani di Luciano Berio e di Domenico Scarlatti.Berio: Sequenza IV Scarlatti: Sonata in re maggiore K 491 Berio: Brin; Leaf Scarlatti: Sonata in sol maggiore K 454 Berio: Erdenklavier Scarlatti: Sonata in fa minore K 239 Berio: Wasserklavier Scarlatti: Sonata in fa minore K 466 Berio: Luftklavier Scarlatti: Sonata in la maggiore K 342 Berio: Feuerklavier Scarlatti: Sonata in sol maggiore K 146A fine concerto sono previsti saluti e interventi istituzionali e rivelate al pubblico e alla stampa alcune anticipazioni sull’edizione 2023:Saranno presenti: - Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; - Antonio Decaro, sindaco di Bari; - Ines Pierucci, assessora alle Culture del Comune di Bari; - Maddalena Tulanti, consigliera di amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese; - Emanuele Arciuli, direttore artistico del Bari Piano Festival;L’accesso al concerto sarà gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bari-piano-festival-concerto-anteprima-e-presentazione-nuova-edizione-647115278217“L’operazione è cofinanziata nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione 2023 sottoscritto tra Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione, a valere sul POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI - Azione 6.8.