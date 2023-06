ALBEROBELLO – In occasione del Consiglio Comunale di giovedì 25 maggio 2023, l’assise ha approvato alcuni importanti provvedimenti a favore della città e dei suoi cittadini. In primis sono state approvate all’unanimità alcune modifiche e integrazioni al vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) approvato con Delibera di CC n 5/2021 e SS.MM.II.. Le modifiche introdotte consentiranno ai cittadini di beneficiare dell’esenzione per le opere di ristrutturazione (per esempio per la realizzazione del cappotto termico) nei casi in cui si verificasse un incremento dei volumi dell’immobile previsti per legge. Il parere espresso dalle forze di maggioranza quanto di minoranza è stato favorevole, nell’intento di andare incontro ai bisogni dei cittadini e della città, in un’ottica migliorativa e di benessere diffuso.Il secondo e il terzo punto all’ordine del giorno prevedevano l’approvazione del nuovo regolamento TARI e delle tariffe TARI per il 2023. Anche in questo caso l’assise si è pronunciata positivamente e all’unanimità. Il nuovo regolamento per la Tariffa sui Rifiuti (TARI) e le tariffe per il 2023 non hanno previsto aumenti bensì agevolazioni per i cittadini con particolare riguardo alle utenze domestiche. Ecco le principali novità:- Per le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni turistiche (i cd affitti brevi), detenute e/o possedute da soggetti residenti e non residenti nel Comune il numero di occupanti è determinato in base ai posti letto dichiarati ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno. - Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria “Alberghi senza ristorante”, per l’intera superficie tassabile; - Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) a conduzione familiare: ✓ sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria “Alberghi senza ristorante” limitatamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell’attività ricettiva; ✓ sono equiparate alle utenze domestiche per la restante superficie non utilizzata per l’esercizio dell’attività.L’introduzione della TARI Sociale che prevede: - La riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche dei residenti:  con ISEE del nucleo familiare non superiore a 12.000 € (è stata innalzata la soglia da € 10.000);  nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, eliminando il precedente doppio requisito legato ad un ISEE non superiore a € 10.000Infine per i contribuenti che aderiscono al compostaggio domestico della frazione umida è previsto un innalzamento della riduzione della tariffa variabile al 20%, rispetto al 5% precedente.In sintesi i provvedimenti porteranno a una riduzione media della TARI per le utenze domestiche, ossia per le famiglie, di circa il 3%: ad esempio una famiglia di 5 persone che abita in una casa di 100 mq pagherà nel 2023 circa 19 € in meno rispetto al 2022.Ultimo provvedimento approvato in via sperimentale per il 2023 riguarda l’esenzione totale della TARI per un anno per le famiglie di residenti che sceglieranno di adottare un cane dal canile di riferimento per il Comune di Alberobello, attualmente quello di Terlizzi. Tale riduzione entrerà in vigore solo quando verrà adottato l’apposito regolamento che disciplinerà la procedura di adozione.Al quarto punto all’ordine del giorno vi era l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025 definitiva, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.Il punto è stato approvato a maggioranza dei votanti e ha riguardato l’approvazione di un documento ricco e variegato - inserito peraltro nel portale del Comune di Alberobello e per questo fruibile da tutti i cittadini - sia per capitoli di spesa sia per i soggetti beneficiari, cittadini, enti e più in generale tutto territorio del Comune di Alberobello.Le opere previste coinvolgeranno la città e i cittadini, dalle opere di rifacimento dei marciapiedi ai trasporti, dalle spese per l’aggiornamento del personale degli Uffici Pubblici, alle opere per la scuola, i centri sportivi e ultime ma non meno importanti alle attività culturali per rendere la città sempre più attrattiva per i cittadini e gli ospiti visitatori 365 giorni all’anno.Per fissare interviste di approfondimento contattare l’ufficio stampa del Comune di Alberobello.