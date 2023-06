via ambraofficial ig

BARI - L'attrice Ambra Angiolini estasiata da Bari. L'artista romana è in visita al capoluogo per un doppio spettacolo andato in scena a Taranto, nel teatro Fusco, gli scorsi 29 e 30 maggio.L'ultima opera in cui recita è Il nodo, ambientata in una classe di prima media della scuola pubblica di Lake Forest, piccolo centro abitato nei dintorni di Chicago, negli Usa. Angiolini ha poi postato su Instagram una foto in cui appare serena e rilassata, in cui commenta così l'epilogo di un ciclo: «Il Nodo si è sciolto. Grazie a chi è venuto a “sentire“ questo spettacolo. Grazie per questi tre anni di vita a zonzo», scrive Angiolini.«È grazie al teatro se ho capito che tutto questo “sentire” in realtà è un grande privilegio. Si può vivere di extrasistole emotive, basta trovare il posto giusto, dove tutto questo è una risorsa e non un difetto.Ci vediamo a gennaio con un altro progetto, ovviamente da "sentire"».