MILANO - Angelina Mango si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, prodotto e organizzato da Live Nation, per portare tutta la musica del suo album “Voglia di vivere” in giro per l’Italia, con otto imperdibili appuntamenti live a ottobre.

Una serie di concerti unici in cui Angelina Mango porterà tutto il suo colore e la sua energia e che rappresentano la conferma del percorso straordinario di questa giovane promessa della scena musicale italiana che entra così a far parte del vasto roster di artisti di Live Nation.

È online il videoclip di “Ci pensiamo domani”, singolo certificato disco d’oro, estratto da “Voglia di vivere”, il nuovo album della cantautrice Angelina Mango, distribuito da BMG. Colori, dinamicità ed energia: il videoclip di “Ci pensiamo domani” - per la regia di Davide Vicario - è un’ondata di positività che travolge sin dal primo frame. Angelina Mango rappresenta la sua generazione alla costante ricerca di se stessa, che dalla sua stanza sogna e si distrae, viaggiando tra i pensieri e i desideri di chi ha ancora tanto da vivere e sperimentare.

Ciò che non manca alla giovane cantautrice sono personalità e stile: come sul palco, Angelina porta anche nel videoclip ufficiale di questo brano le movenze che da sempre caratterizzano le sue performance. Nella seconda parte, la cantautrice si immerge in un clima di festa e condivisione, all’insegna delle positive vibes che caratterizzano questa hit.

Nel suo album “Voglia di vivere” c’è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi di una ragazza di ventidue anni che ama, vive, sogna, guardando al futuro della sua generazione con ottimismo. Con una voce che le permette di spaziare tra ballad intense, suoni urban e ritornelli pop, qui mostra per la prima volta tutta la sua “Voglia di vivere”.

Angelina Mango si è fatta notare per voce e personalità, tratto caratteristico di questa poliedrica artista è infatti l’innata capacità di cambiare registro passando da brani inediti e cover tra passato, presente e riscritture. In questo nuovo album, la cantautrice lascia spazio d’espressione alla sua sensibilità, mostrando come determinazione e delicatezza possano coesistere in un connubio perfetto.

LE DATE – VOGLIA DI VIVERE TOUR

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB)

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE)

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR)

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB)

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI)

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 21 giugno tramite prevendita anticipata My Live Nation. La vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 22 giugno.

