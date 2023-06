«Conversazioni dal mare è uno degli eventi di punta dell’estate molfettese, che punta fortemente la cultura. Un evento di questo genere offre un’occasione di rilievo e di spessore per la nostra città. Molfetta punta a raggiungere vette sempre più alte» ha dichiarato durante la presentazione l’assessore alla cultura del Comune di Molfetta, Giacomo Rossiello.Una sezione di Conversazioni dal Mare sarà dedicata ai bambini, dai 3 anni in poi, la sezione Young: «Una scelta inclusiva, per permettere alle famiglie, ai genitori, di vivere gli appuntamenti con maggiore interesse e coinvolgimento lasciando in sicurezza e impegnati in attività i propri figli. Durante le tre serate i bambini si confronteranno con tre tipologie di libro diverse, dall’albo al silent book, per avvicinarsi ancor di più a questo grande strumento di immaginazione che possono avere a portata di mano» dice Lucrezia Mastrapasqua curatrice di questo spazio, con laboratorio di lettura e disegno gratuiti.Presente al lancio della kermesse culturale anche il Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno. «Oggi fare cultura significa impegnarsi per un cambio di paradigma. La sfida delle politiche culturali è quella di creare benessere: il benessere passa dalla salute, dal welfare tradizionale, dalla formazione, ma anche dalla capacità dei cittadini di migliorare la qualità della propria vita, di prestare attenzione alle relazioni, avere cura del paesaggio, della propria storia. Questa è la cultura» dice Patruno. «C’è un dato scientifico: i paesi più ricchi al mondo sono quelli che vantano una percentuale di lettori più elevato. La regione ha investito sui presidi del libro, sui festival della lettura ma non basta più. A Conversazioni dal Mare chiedo di far parte della fase 2 di questo processo: migliorare l’offerta qualitativa turistica che è strettamente legata alla cultura, all’economia, al benessere di una comunità».Tutti gli ospiti dialogheranno con giornalisti del territorio regionale e nazionale e gli appuntamenti si terranno dalle 19.30 alle 22, in Corso Dante. Gli ospiti della prima giornata di Conversazioni dal Mare, venerdì 30 giugno, saranno Andrea Missori (responsabile dell'area Sud Est del Mediterraneo ed Eurasia di Ericsson e Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia) e Domenico Favuzzi (presidente e amministratore delegato di Exprivia) che dialogheranno con Cenzio Di Zanni sulle eccellenze innovative di Puglia nel mondo tra innovazione e cyber security. A seguire, alle ore 21, appuntamento con la poesia con il poeta e paesologo Franco Arminio che dialogherà con Giovanni Di Benedetto sulla sua ultima opera “Sacro Minore”. A conclusione di giornata una finestra sul calcio con il giornalista e cronista sportivo Fabio Caressa ed il suo “Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio”, modera Max Boccasile.Quattro gli ospiti di sabato 1 luglio con la giovanissima scrittrice esordiente Bianca Versienti ad aprire la giornata: dialoga con Marilena Farinola su “La strada dei pini d’inchiostro”. Alle ore 20 il magistrato e saggista Nicola Gratteri e Antonio Nicaso dialogheranno con Giancarlo Fiume su “Fuori dai confini. La ‘Ndrangheta nel mondo” e alle ore 21 la cronista di guerra Luciana Coluccello dialoga con Annalisa Tatarella per un approfondimento sulla guerra in Ucraina vista dai bunker. «Abbiamo istituito due anni fa il premio Conversazioni dal Mare che quest’anno giunge alla terza edizione ed ha visto già premiati Nicola Lagioia e Nello Scavo. Il premio di quest’anno sarà conferito al magistrato e saggista Nicola Gratteri» dicono in anteprima gli organizzatori durante la presentazione nella torre di vedetta cinquecentesca.A chiudere la seconda giornata un dialogo su arte con l’atteso appuntamento di Vittorio Sgarbi che dialogherà con Aldo Patruno su “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”. L’ultima giornata vedrà alternarsi sul palco il giornalista Nello Trocchia (ore 20) che dialogherà con Silvia Dipinto sull’opera “Pestaggio di Stato” che parla dello scandalo di cronaca nazionale sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Giacomo Di Girolamo (ore 20.45) che dialogherà con Gianpaolo Balsamo su “L’invisibile. Matteo Messina Denaro” e Sara Giudice (ore 21.30) che dialogherà con Alessia De Pascale su “Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja”. È previsto un intervento in collegamento con Vera Politkovskaja.«Sarà una grande festa della cultura, alla quale parteciperanno oltre 40 giovani della città e non solo, coinvolti come volontari nei diversi aspetti della manifestazione. Ringraziamo gli sponsor che ogni anno confermano il proprio supporto a questo progetto. Sarà un weekend di cultura e di arte adatto a tutta la famiglia. Abbiamo l’ambizione di rendere questo progetto partecipativo, di coinvolgere tutta la città» conclude Alessandro Camporeale.L’intero programma della manifestazione è disponibile sul sito www.conversazionidalmare.it