ASTI - Nuovo femminicidio a Incisa Scapaccino, paese dell'Astigiano. La vittima è stata ritrovata in un'abitazione presso via XX settembre, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno ritrovato il corpo senza vita della donna. A lanciare l'allarme la figlia.L'uomo, Paolo Riccone, 50 anni, lavorava a Roma e tornava nel paese di tanto in tanto. A far scattare l'allarme - secondo quanto riportato da 'La nuova provincia' - è stata la figlia della vittima che non sentiva la madre da tre giorni e ha contattato i carabinieri che arrivati sul posto hanno scoperto quanto era accaduto.Sul posto anche il pm della Procura di Alessandria, competente per territorio.