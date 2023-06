BARI - È stata una conversazione franca e ampia. Un confronto sul rapporto tra donne e religioni partendo dallo slogan “Donna, Vita, Libertà”. Il tema del nuovo appuntamento di Lector Incontri, l’evento di riflessione organizzato dalla Fondazione Di Vagno, ha messo al centro le religioni e la rivoluzione femminile, la società e la democrazia.Protagonisti e protagoniste del pomeriggio che si è svolto nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, sono state Daniela Mazzucca presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”, Ines Pierucci assessora alla cultura del Comune di Bari, Mauro Farina Valaori direttore commerciale Exclusive per Basilicata, Puglia e Molise Intesa Sanpaolo, Aldo Patruno direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, e poi ancora Francesca Izzo docente di Storia delle dottrine politiche e Filosofia della politica all’Università L’Orientale di Napoli, Giuseppe Moro sociologo, direttore del dipartimento di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il giornalista Marco Politi, Alice Bianchi coordinamento teologhe italiane, Maria Bonafede già moderatrice della Tavola Valdese, Leila Karami docente iraniana alle Università La Sapienza di Roma e Ca’ Foscari di Venezia e Alessandra Veronese incaricata dal Ministero dell’Istruzione e Merito per la diffusione della cultura ebraica.Si è voluta sottolineare la questione femminile in un ambito di forte impronta maschile. Un tema ineludibile. < >. Lector Incontri è organizzato dalla Fondazione Di Vagno con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. < >.“La rivoluzione femminile è una rivoluzione globale - ha detto Francesca Izzo - ma è necessario tenere presente che non possiamo avere sempre una visione occidentalocentrica secondo la quale solo noi sappiamo tradurre un determinato fenomeno storico”.“Molti decenni fa - ha raccontato Leila Karami - non esisteva una etichetta che identificava la questione femminile e la rivoluzione. Era lo stato delle cose, era un ordine della società che riguardava il fatto di essere donna e di dover fare delle cose ben precise, rientrava in un concetto di ordine sociale: più si apparteneva a una classe elevata, più si era costrette a stare dentro casa. Non è la religione di per sé a vincolare le donne. Oggi le donne manifestano per se stesse, non più per un grande movimento in vista di un cambiamento della situazione politica più generale”. “Nel movimento valdese predicano anche le donne – ha affermato Maria Bonafede - Le pastore e i pastori sono consacrati nel senso che dedicano la loro vita allo studio dei testi originali, alla cura della comunità e alla diffusione dei testi biblici. Nel protestantesimo si sposta la funzione delle donne nelle famiglie. Alle donne, nel matrimonio, viene dato il compito di educare religiosamente i figli”.“La capacità delle donne di essere autonome nell’ebraismo è molto forte – ha spiegato Alessandra Veronese - Ci sono dei ‘responsa rabbinici’ che parlavano addirittura di donne mercanti. Per due o tre secoli la figura della donna è stata importante anche nella sinagoga. Le violenze contro le donne però, accomunano sia i cristiani sia gli ebrei. Nel mondo ebraico il destino di una persona è quello del matrimonio. La posizione della donna nell’ebraismo è molto variabile a seconda anche del tipo di ebraismo. L’ebraismo però non relega le donne; anche le forme più tradizionali attribuiscono loro un compito”.“Le riforme sono necessarie in ciascuna delle nostre religioni – ha detto Alice Bianchi - ma la rivoluzione è quello che tocca più piani perché è necessario che cambi un sistema. Sono donna e sono cattolica e mi trovo in una situazione di privilegio da smascherare perché parlare di donne ci costringe a smascherarci e definire i nostri privilegi. È una questione antropologica: dobbiamo pensare a come intendiamo il maschio e la femmina, l’uomo e la donna. Uomini e donne sono differenti, hanno ruoli differenti e uno spazio diverso in cui agire: alla donna solitamente spetta lo spazio privato, agli uomini è dedicato tutto il potere esplicito, il pubblico e tutto ciò che ti dà parola e potere. Bisogna lavorare sulla presenza delle donne a livello ministeriale. Ciascuna religione ha un risvolto politico e riconoscere questa realtà vuol dire rendere possibile un confronto tra differenze, tra tutti e tutte”.“I cambiamenti e le rivoluzioni - ha detto il giornalista Marco Politi prima dei saluti - si fanno quando c’è già un’apertura nella testa e si tratta di una questione culturale che è anche il senso di Lector Incontri”.