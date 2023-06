Alle ore 10 di domenica 4 giugno 2023 il sindaco Antonio Decaro deporrà con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Altamura una corona di fiori presso il tumulo di Tommaso Fiore presso la Sezione 6 A del cimitero monumentale. L'iniziativa rientra nel fitto programma di manifestazioni organizzate dal Comitato tecnico scientifico "Tommaso Fiore" e dal Comitato "Fiore 50" di Altamura per commemorare l'intellettuale, scrittore e uomo politico altamurano.Cinquant'anni dopo la sua morte, avvenuta a Bari il 4 giugno 1973, il capoluogo pugliese ricorda l'insigne meridionalista e strenuo oppositore del fascismo con una strada ubicata nelle immediate vicinanze della necropoli barese e che collega via Napoli al Ponte Adriatico.