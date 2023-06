BARI – Attesi nel capoluogo pugliese oltre 2000 pneumologi per il più importante congresso nazionale di specialità organizzato dall’ Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, società scientifica accreditata presso il Ministero della Salute.Confermati gli interventi del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci che interverrà durante la Cerimonia Inaugurale e del Presidente della Federazione Italiana Società Medico-scientifiche Prof. Loreto Gesualdo con l’apertura dei lavori congressuali e la lettura Magistrale “La Pneumologia Interventistica: la storia della sua innovazione” tenuta dal Prof. Stefano Gasparini Presidente della Società Mondiale di Broncologia e Pneumologia Interventistica.Sarà inoltre presente il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano.Come è cambiata la pneumologia dopo il COVID-19 e cosa ci ha insegnato la pandemia saranno i temi del Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana che si terrà, presso la Fiera del Levante, dal 9 all’11 giugno e sarà una preziosa occasione per fare il punto sulle malattie dell’apparato respiratorio e sulle novità più rilevanti che riguardano i nuovi trattamenti disponibili.I temi che verranno discussi e approfonditi durante il XXIV Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana afferma il prof. Mauro Carone, Direttore U.O.C. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria - IRCCS Maugeri – Bari saranno variegati e molteplici, spaziando dalle malattie respiratorie quali asma e BPCO, tumori polmonari, disturbi respiratori del sonno, oltre ai temi di politica sanitaria legata all’attuazione del PNRR, pneumologia interventistica e trapianti.La pandemia ha evidenziato l’importanza della salute respiratoria e sensibilizzato l’opinione pubblica circa il ruolo dello pneumologo e della cura delle malattie respiratorie, afferma il dott. Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU – Verona e Presidente Eletto AIPO-ITS, che conferma come: la sanità sia stata travolta da uno tsunami senza precedenti che ha posto importanti interrogativi anche circa l’organizzazione delle cure basti pensare al rapporto fra territorio e ospedale.Durante il congresso verrà presentata inoltre un’importante iniziativa realizzata dalla Federazione Italiana della Pneumologia (FIP), insieme alle società scientifiche che si occupano di patologie dell’apparato respiratorio ovvero l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Thoracic Society (AIPO-ITS) e la Società Italiana di Pneumologia – Italian Respiratory Society (SIP/IRS) in collaborazione con Legambiente.Il giorno 11 giugno, a partire dalle ore 17, si terrà presso il padiglione fieristico della Fiera Levante di Bari, sede del congresso, un talk show aperto alla cittadinanza sugli effetti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo. Saranno presenti esperti di fama internazionalE e rappresentanti delle istituzioni locali moderati dal giornalista scientifico Michele Mirabella.