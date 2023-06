SAVELLETRI DI FASANO – Quando l’estate fa il suo ingresso a Borgo Egnazia ogni cosa sembra nuova. L’aria è più calda, i colori più accesi, i profumi più intensi. Giugno non è solo il tanto atteso debutto dell’estate, ma anche il mese in cui parte la nuova imperdibile stagione delle Feste a Borgo Egnazia. La rassegna di feste di paese rappresenta un omaggio alla cultura e alle tradizioni della Puglia: dalle luminarie ai sapori più autentici della nostra terra.Ad inaugurare la nuova stagione sarà la Festa del Borgo dedicata a “La Cerasa” di sabato 10 giugno. La Piazza del Borgo si tinge del rosso caldo e passionale della ciliegia, per celebrare uno dei frutti che ogni anno addolciscono la nostra estate e i nostri cuori. Dalle campagne pugliesi alle tavole imbandite, questo frutto sarà protagonista della serata, ricamato sui tessuti degli artigiani, raffigurato sui piatti e vasi in ceramica locale, ma soprattutto protagonista di un menù speciale che esalta il sapore della ciliegia.La Piazza del Borgo ospiterà gli artigiani pugliesi e la loro preziosa arte: ogni materia antica sarà valorizzata e raccontata dalle loro mani per portare alla luce oggetti che celebrano questo speciale momento dell’anno. Gli ospiti saranno travolti dal ritmo di pizzica, tarantelle, tammurriate dei Terraròss, immersi tra la calda accoglienza dei musicanti e i profumi delle bontà pugliesi.