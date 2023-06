BARI - La Puglia non è una regione per donne: è quart’ultima in Europa per occupazione femminile. Eppure anche in questa regione non mancano straordinarie esperienze di promozione del ruolo economico e del benessere delle donne: ci sono imprese e associazioni che insegnano competenze digitali alle disoccupate e poi le assumono; ci sono start up al femminile che inventano prodotti e servizi innovativi per la salute delle donne; e ci sono aziende che si affidano alle donne per fare innovazione vincente. Per far conoscere queste buone pratiche i Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT hanno organizzato a Bari la seconda edizione di Pink Talk, che ha il sostegno di Deloitte, di Network Contact Dedalus, Sidea Group, Susan Komen e le Cicale. Un evento corale, un confronto a più voci che vedrà, fra le altre, una testimonianza d’eccezione, quella dell’attivista iraniana per i diritti umani Pegah Moshir Pour, nota in Italia per il suo intervento a Sanremo 2023.L’apertura dei lavori sarà affidata al presidente dei Giovani Imprenditori Donato Notarangelo, al sindaco di Bari Antonio Decaro, alla Direttora del Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio. Seguirà poi un panel molto ricco di relatori che sono stati selezionati per avere grande varietà di punti di vista dall’imprenditrice Marilù Fiore, componente del Direttivo dei Giovani Imprenditori Gruppo di Lavoro Pari Opportunità.