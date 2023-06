La comunicazione video come nuovo formato di incontri online



I siti e le app di incontri tradizionali sono fondamentalmente abbastanza simili tra loro, dal design agli algoritmi di corrispondenza (match). Per molto tempo, la maggior parte di essi ha avuto uno svantaggio rilevante: l'incapacità di conoscere e comunicare tramite video. Per questo motivo, gli utenti non potevano formarsi un'opinione obiettiva sugli interlocutori, perché nessuna informazione nel profilo e nessun testo consente di conoscere la persona adeguatamente.



Naturalmente, prima c'erano servizi di incontri con chat video, ma erano piuttosto pochi e non molto popolari. Molto probabilmente, non hai nemmeno sentito parlare di siti di incontri come SparkStarter, Charm o Hitch.me. A proposito, le chat video sono apparse in loro nel 2012-2013.



La situazione in questo senso ha iniziato a cambiare solo di recente. Nel 2017, la funzione di videochiamata è apparsa in Coffee Meets Bagel, nel 2018 in Zoosk, nel 2019 in eHarmony.



Tuttavia, il vero picco della popolarità delle chat video nelle app di appuntamenti è arrivato nel 2020, quando il mondo è stato inghiottito dalla pandemia di Covid-19 e le persone stavano vivendo una grave mancanza di comunicazione. Fu in quel momento che le chat video furono implementate nei servizi di appuntamenti più popolari: Tinder, Badoo, Hinge, OkCupid, Plenty of Fish, eHarmony e altri.



Qui, i lettori che utilizzano attivamente Internet da molto tempo possono obiettare che l'opportunità di conoscere e comunicare tramite video è apparsa molto prima e avrebbero assolutamente ragione! Infatti, nel 2009, è apparsa una delle prime chat video casuali al mondo, Omegle. Il sito si è rivelato così popolare che spesso ha avuto più di due milioni di utenti giornalieri.



Con la popolarità delle chat video, non sorprende che siano emerse molte alternative a Omegle. Ecco alcuni dei più riusciti:



OmegleAlternative.com — chat video con un filtro di genere unico che funziona in modo assolutamente impeccabile. Un'opzione ideale per gli uomini che vogliono conoscere solo persone di sesso femminile. Il



Camsurf — analogo di Omegle con un filtro di genere, ricerca di interlocutori per interessi e selezione della lingua. Camsurf ha anche utili funzionalità a pagamento, ma non sono così necessarie per una buona comunicazione.



Roulette.Chat — chat video con un filtro di genere insolito. Qui puoi scegliere non solo Uomo o Donna, ma anche Coppia M + F, Fidanzate o Gruppo.



Azar — combinazione di chat video casuale, servizio di messaggistica funzionale e piattaforma di streaming video. Per alcuni, questa funzionalità può sembrare eccessiva, ma per altri, questo è esattamente ciò che è necessario.



HOLLA — alternativa a Omegle con un brillante design giovanile e un pubblico giovane e attivo. L'app ha oltre 10 milioni di download su Google Play e ha una valutazione elevata di 4,3 stelle.



OmeTV — chat video con filtri di genere e geografici, oltre a un traduttore di messaggi integrato e un'app mobile piuttosto utile.



Intelligenza artificiale nelle app di appuntamenti



Al giorno d'oggi, il tema dell'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti e ogni mese sono sempre meno le aree in cui l'IA non viene utilizzata. Gli appuntamenti online, ovviamente, non fanno eccezione e utilizzano anche l’efficacia dell'intelligenza artificiale per migliorare il servizio.



Ci sono molte opzioni per utilizzare l'intelligenza artificiale negli appuntamenti di oggi:



Corrispondenza del profilo (match). Gli algoritmi di apprendimento automatico vengono utilizzati per analizzare i dati del profilo utente e suggerire opzioni di matchmaking (corrispondenza) più adatte. In generale, la funzionalità principale della maggior parte dei siti e delle applicazioni di incontri moderni si basa su questo.



Analisi approfondita della personalità dell'utente. L'intelligenza artificiale può prendere in considerazione non solo ciò che una persona dice di se stessa in un profilo, ma anche analizzare le caratteristiche del proprio comportamento, interessi, ecc. Pertanto, le applicazioni di appuntamenti forniscono un'analisi più dettagliata della personalità di una persona, il che rende ancora più accurato il modo di selezionare una corrispondenza.



Rilevamento di profili falsi. Le notizie false sono un problema serio negli appuntamenti web di oggi e gestirli manualmente, coinvolgendo i moderatori, è una perdita di tempo. Anche il team più preparato non è in grado di gestire efficacemente profili falsi, bot, account pubblicitari e simili e



Raccomandazioni per la comunicazione. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di analizzare la comunicazione tra gli utenti e dare consigli su quali argomenti per la comunicazione possono essere più interessanti e promettenti per ogni individuo.



Ricerca efficiente e veloce dei trasgressori delle regole della community. L'intelligenza artificiale fa un ottimo lavoro nel trovare persone che violano le regole del sito e intraprende immediatamente le azioni appropriate: emette un avviso, blocca temporaneamente o permanentemente l'account.



Riassumiamo



Se guardi la storia dello sviluppo delle app di appuntamenti, nel periodo dal 2010 al 2020 non c'è stata un'espansione davvero attiva della funzionalità. Sì, sono apparse molte buone app di appuntamenti, ma a livello globale non hanno cambiato i principi degli appuntamenti online.



Solo dopo il 2020 sono iniziati cambiamenti davvero significativi: implementazione di chat video, intelligenza artificiale, apprendimento automatico e così via. Anche l'interesse per gli appuntamenti online tra gli utenti è cresciuto significativamente negli ultimi anni e probabilmente aumenterà in futuro.

I servizi di incontri online di oggi si sforzano di fornire ai propri utenti opportunità semplice e convenienti per gli appuntamenti e la comunicazione sul Web. Stanno espandendo costantemente le loro funzionalità, introducendo nuove tecnologie e trasformando gradualmente i normali servizi di appuntamenti in vere e proprie combinazioni multimediali.Ma soffermiamoci su quali cambiamenti in questa nicchia siano diventati i più significativi negli ultimi anni.A nostro avviso, le innovazioni più importanti sono state l'implementazione delle chat video e dell'intelligenza artificiale. Perché sono stati questi aggiornamenti che hanno cambiato notevolmente i principi stessi degli appuntamenti online nel mondo moderno.Parliamone più nel dettaglio!