Bari, omicidio in via Napoli: arrestato il presunto assassino

BARI - Arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Giovanni Colaianni, il 43enne ucciso con due colpi di pistola in via Napoli nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Si tratta di un 24enne di Bari, raggiunto dal fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica. L'uomo, pregiudicato e disoccupato, sarebbe l'esecutore materiale dell'omicidio.Secondo quanto ricostruito dalle attività investigative, dirette dal sostituto procuratore di turno intervenuto in prima persona, il movente dell'omicidio potrebbe essere ricondotto a un contenzioso sorto poche ore prima per futili motivi tra alcuni familiari del vittima e l'assassino.La lite sarebbe stata alimentata in una prima fase sui social, con accuse reciproche, e sarebbe sfociata infine in un confronto personale, durante il quale l'omicida ha sferrato i colpi mortali all'indirizzo di Colaianni.