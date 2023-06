- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Maurizio Primiceri è il nuovo socio. Ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2024. E’ amministratore delegato dell’azienda Primiceri Spa, leader nazionale e internazionale nella costruzione di quadri e apparecchiature elettriche per il mercato delle grandi infrastrutture e dell’oil and gas.

Ha raggiunto l’accordo col direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo. Ha voluto condividere con molto entusiasmo i valori della pallacanestro e della passione del tifo brindisino. Garantirà un sostegno economico importante per la prossima stagione alla squadra pugliese.