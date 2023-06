Bari, paralisi alle corde vocali dopo operazione alla tiroide: 10 anni in attesa del risarcimento





Oltre al danno, si è aggiunta anche la beffa di un lungo calvario giudiziario per la richiesta di risarcimento e dove, dopo continui rinvii, si è deciso che il 19 ottobre si svolgerà il processo in cui sarà finalmente pronunciata una sentenza decisiva.





Quasi dieci anni, quindi, per ottenere il giusto risarcimento.

BARI - Nel 2014, quando aveva 43 anni, è stata ricoverata al Policlinico per l'asportazione di un nodulo tiroideo. Lo stesso giorno, 16 novembre, è stata operata e dimessa 48 ore dopo. Da quel momento iniziò per la donna un vero e proprio calvario. La 43enne è quasi completamente afona e ha sofferto di dispnea e apnea, per le quali è stata nuovamente operata. L'afonia è dovuta alla paralisi bilaterale delle corde vocali.