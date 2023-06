BARI - Nell'ambito delle attività interforze di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari, intensificate a seguito del recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno, i militari della Stazione di Bari Scalo, lunedì e martedì scorso, hanno arrestato nella flagranza di reato, M.I.B., 29enne, cittadino sudanese regolarmente presente in Italia nonché R.K., una 18enne italiana, senza fissa dimora, entrambi senza precedenti di polizia e ritenuti, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga.I militari dell’Arma, nei pressi della Stazione Ferroviaria Centrale di Bari, teatro di diversi episodi di reati predatori, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso i rei, rispettivamente, controllando gli avventori dei giardini pubblici di piazza Aldo Moro, ove l’indagato tentava di defilarsi, nonché mentre svolgeva l’illecita attività nei pressi dell’ingresso delle FAL.Nella circostanza, i fermati, sottoposti a perquisizione personale, sono risultati in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina e hashish, nonché di denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. L’Autorità giudiziaria ha disposto in entrambi i casi la traduzione in carcere, in attesa delle udienze nelle quali sono state richieste ed ottenute le convalide degli arresti. È importante sottolineare che i relativi procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.