ANDRIA - Cesareo Troia, assessore di Andria e già coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia e membro della Giunta nazionale è il nuovo Vice Presidente della grande rete che riunisce 450 Enti e città a vocazione olivicola di tutta Italia. Ad eleggerlo all’unanimità su proposta del Presidente Michele Sonnessa è stata l’assemblea del Consiglio nazionale.Con questo ulteriore riconoscimento la Puglia ottiene una rappresentanza forte anche in Ufficio di Presidenza che premia il lavoro prezioso realizzato dal coordinamento regionale sul territorio per dare slancio al settore olivicolo e promuovere lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso l’organizzazione di grandi eventi come la Camminata tra gli olivi, la Merenda nell’Oliveta e il Concorso nazionale Turismo dell’Olio, Olio in Cattedra e Qoco.”Desidero congratularmi a nome di tutta l’associazione con Cesareo Troia a cui confermiamo la nostra fiducia convinti che continuerà a prodigarsi per la crescita dell’Associazione anche in questo nuovo ruolo di responsabilità – ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa – la Puglia è una regione strategica per noi e proprio a partire dalle sinergie che si stanno creando su questo territorio e con la Regione, continueremo a lavorare per trasformare il turismo dell’olio in un’opportunità di sviluppo per le economie locali e una fonte di reddito non solo per gli olivicoltori ma per tutta la filiera che comprende ristoratori e operatori turistici”.“Sono orgoglioso e felice di avere l’opportunità di assumere una nuova responsabilità a livello nazionale. Sono grato a tutta l’associazione nazionale, e in particolar modo al Presidente Michele Sonnessa, per aver riposto in me questa fiducia che spero di ricambiare con il lavoro che andremo a svolgere nell’esclusivo interesse dei soci. Il nostro olio EVO e il nostro patrimonio olivicolo sono eccellenze che meritano di essere valorizzate con politiche assennate e lungimiranti. Le Città dell’Olio vogliono essere un motore di crescita per il nostro territorio che per le sue buone pratiche in questo settore è già un esempio da seguire per molte altre regioni” ha dichiarato il neoeletto Vice Presidente Cesareo Troia.