BARI - Dal 29 giugno al 13 settembre a Bari la prima edizione del Festival Bari Urban Lab organizzato da Coolclub, in partnership con Node e in collaborazione con altre realtà pugliesi, nell’ambito del progetto Le Due Bari 2023, proporrà concerti e laboratori. Tra gli ospiti Clara Peya, Zion Train, Dj Gruff & Alice Pasquini, Federico Dragogna, Gaetano Partipilo Boom Collective, Salentrio, Meschino, Kyoto Lp, Keevuitton, DAM e il collettivo BHC, Stip Ca’ Groove, Gea.La pianista, compositrice e cantante catalana Clara Peya, i britannici Zion Train, il pioniere della old school hip-hop italiana Dj Gruff con l’artista Alice Pasquini, il progetto solista di Federico Dragogna dei Ministri, Gaetano Partipilo Boom Collective, Salentrio, Meschino, Kyoto Lp, Keevuitton, DAM e il collettivo BHC, Stip Ca’ Groove, Gea sono gli ospiti della prima edizione di Bari Urban Lab. Dal 29 giugno al 13 settembre in vari quartieri di Bari (dalla spiaggia di Torre Quetta al Parco di Loseto, dall’Officina degli Esordi al Teatro Kismet fino a Largo Albicocca) il Festival proporrà un fitto programma di concerti e laboratori gratuiti. Si parte giovedì 29 giugno (ore 21 – ingresso libero) all’Officina degli Esordi in Via Francesco Crispi 5 con il concerto di Meschino. Il venticinquenne cantautore e polistrumentista barese presenterà i brani dell’Ep d’esordio “Dormo Male”, prodotto artisticamente dal trombettista, cantante e compositore Roy Paci per l’etichetta Etnagigante nella programmazione Puglia Sounds Record 2023. Cinque tracce intessute attorno al tema del sogno che prendono vita in un live intriso di garage pop e r&b di matrice statunitense. Organizzato e promosso dalla Cooperativa CoolClub di Lecce in partnership con Node, hub che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale, e in collaborazione con l’APS Mille Passi Insieme, le cooperative Officine Cantelmo e Multiservice Eco, l'agenzia Molly Arts, l'azienda Garofano Vigneti e Cantine, l'Hotel Imago, Bari Urban Lab rientra nell’ambito del progetto Le Due Bari 2023, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale. Info e programma www.coolclub.it/bariurbanlabfestival.Venerdì 14 luglio (ore 21 – ingresso libero) al Teatro Kismet Opera, in Strada San Giorgio Martire, la seconda serata di Bari Urban Lab ospiterà i live di Kyoto Lp, progetto elettronico della batterista e cantante Roberta Russo, con Truemantic e Dj Gruff & Alice Pasquini. La musica del produttore, rapper, turntablist, dj, beatmaker (tra i pionieri della old school hip-hop italiana) incontra, infatti, le immagini della street artist. Sabato 29 luglio (ore 21 – ingresso libero) sulla spiaggia di Torre Quetta il festival accoglierà la presentazione del progetto solista di Federico Dragogna dei Ministri. Martedì 8 agosto (ore 21 – ingresso libero) nel Parco Comunale di Loseto in Via Monsignor Jolando Nuzzi una serata tutta in levare con Gea, Stip Ca’ Groove e Zion Train. Da trentacinque anni i britannici propongono uno degli spettacoli dub più divertenti del pianeta. Il loro uso del mixaggio dinamico, la presenza di strumenti acustici e la scelta di vocalist eccezionali, rendono questa esperienza decisamente unica nel suo genere. Mercoledì 9 agosto (ore 21 – ingresso libero) sempre sul palco del Parco Comunale di Loseto si alterneranno il cantante e producer Keevuitton con numerosi ospiti e DAM accompagnato dal collettivo BHC. Domenica 13 e lunedì 14 agosto (ore 21 – ingresso libero) sonorità decisamente più soft e ricercate in Largo Albicocca con due serate tra jazz, improvvisazione e sonorità contemporanee. Spazio alla pianista, compositrice e cantante catalana Clara Peya (domenica 13) e Gaetano Partipilo Boom Collective (lunedì 14). Sabato 9 Settembre (ore 21 – ingresso libero) ultimo concerto del festival all’Officina degli Esordi con Salentrio, un esplosivo trio di musica popolare salentina. Il programma ospiterà anche un laboratorio di Web Radio a cura di Mille Passi Insieme (24-26-31 luglio | 8-9 agosto - ore 17:30/19:30) nel Centro pastorale della Chiesa Parrocchiale San Giorgio Martire e un Corso di Songwriting (5-6-11-12-13 settembre - ore 10:00/13:00) all’Officina degli Esordi a cura di Node e guidato da Luce Montrone.