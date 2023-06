CORATO - I Carabinieri hanno tratto in arresto due giovani di Corato perché trovati in possesso di droga nella periferia di Andria. I militari, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto 38 dosi di cocaina del peso di 0,2 grammi ciascuna nascoste nell’auto occupata dai due e tra vestiti da loro indossati.I due al termine dei controlli sono stati tratti in arresto. Il Gip ha convalidato la misura disponendo successivamente, nei loro confronti, l’obbligo di dimora nel Comune di Corato, con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle 20 alle 8 del mattino.