BARLETTA - Il personale della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Barletta, in esecuzione di un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in Carcere emessa dal Tribunale di Trani, ha arrestato un trentasettenne del luogo, autore di due rapine commesse in città nei mesi di agosto e settembre dello scorso anno.Le indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta, condotte con l’ausilio delle moderne metodologie e supportate dalla diretta conoscenza del territorio, hanno condotto gli investigatori all’individuazione del responsabile delle due rapine.Il materiale probatorio acquisito nei confronti dell’indagato, con precedenti e condanne per reati della stessa indole, ha permesso di chiedere ed ottenere dal Tribunale di Trani il provvedimento restrittivo.L’uomo, tratto in arresto, è stato condotto, quindi, in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.È obbligo evidenziare che il destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto. la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.