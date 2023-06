Nel Gennaio 2021 è stato uno dei componenti dello staff tecnico della Svizzera nelle qualificazioni per gli Europei di basket del 2022. Inoltre ha collaborato con i settori giovanili dell’ Olimpia Milano dal 1991 al 1997 e del Treviso dal 2006 al 2009. Con Corbani nella prossima stagione la squadra pugliese avrà come obiettivi la salvezza e la qualificazione ai Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile Fabio Corbani 57 anni è il nuovo allenatore dell’ Happy Casa Brindisi. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Sostituirà Frank Vitucci il cui contratto è stato rescisso. Corbani è stato il vice di Vitucci in questa stagione. Nella sua carriera è stato il tecnico in seconda a Novara in A/2 Piacenza in B, Biella Roma e Orzinuovi in A/2 e a Cantù in A/1.