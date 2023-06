Serie C, Play Off: il Foggia perde 1-2 col Lecco allo Zaccheria nella finale di andata





Nel secondo tempo al 17’ Di Noia del Foggia è andato vicino al gol. Al 26’ Ogunseye dei rossoneri pugliesi di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 42’ il Lecco è passato in vantaggio con Lepore su punizione da 25 metri. Al 92’ Iacoponi dei dauni ha sfiorato il pareggio.





Nella finale di ritorno Domenica 18 Giugno alle 17,30 il Foggia dovrà vincere con due gol di scarto per essere promosso in Serie B al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”di Lecco. Ai lombardi basterà un pareggio per raggiungere la cadetteria.

- Nella finale di andata dei Play Off di Serie C il Foggia ha perso 1-2 col Lecco allo “Zaccheria”. Nel primo tempo al 7’ i dauni sono passati in vantaggio con Leo con un tocco di ginocchio. Al 29’ i lombardi hanno pareggiato con Pinzauti di testa su cross di Lepore.