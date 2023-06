Prima di giocare nell’ Happy Casa l’americano è stato un cestista del Cantù e del Sassari sempre in A/1. Il presidente della squadra pugliese Fernando Marino dovrà attivarsi presto sul mercato per sostituirlo in modo adeguato per la prossima stagione per ottenere la salvezza e cercare la qualificazione ai Play Off.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha ceduto l’americano Jason Burnell 26 anni al Brescia per la prossima stagione. Il cestista ha firmato con la squadra lombarda fino al 30 Giugno 2025. Burnell in questa stagione in Puglia tra campionato e Europe Cup ha avuto una media di 9,8 punti a partita di 5,4 rimbalzi conquistati e di 2,1 assist ai compagni di squadra a gara.