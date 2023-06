Il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi. Giovanni De Luca si occuperà del recupero degli eventuali giocatori infortunati. Il preparatore dei portieri sarà Luigi Sassanelli. L’ultima squadra che D’ Aversa ha allenato prima di arrivare al Lecce è stata la Sampdoria in Serie A da Luglio del 2021 a Gennaio del 2022.

In Serie A Roberto D’ Aversa 47 anni sarà il nuovo allenatore del Lecce nella prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Ha sostituito Marco Baroni che non ha accettato la possibilità di rinnovare per un anno proposta dalla società salentina. Il vice sarà Andrea Tarozzi. Il collaboratore tecnico Salvatore Sullo.