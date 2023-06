Riismaa è stato decisivo sia nelle conclusioni da due punti cioè sotto canestro che nelle triple. Prima di arrivare a Brindisi l’estone ha giocato nel Pistoia in A/2 con cui ha sfiorato molte volte la promozione in A/1. Riismaa ha molte qualità nonostante la giovanissima età. L’estone potrà risultare fondamentale per la prossima stagione per la squadra pugliese per la salvezza e per cercare la qualificazione ai Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’estone Joonas Riismaa 21 anni sarà confermato. Il contratto scadeva il 30 Giugno 2023. Riismaa rinnoverà il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il cestista è stato determinante sia per la salvezza che per la qualificazione ai Play Off Scudetto.