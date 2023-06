via Roland Garros fb





Lo spagnolo ha avuto dei forti crampi a una gamba all’inizio del terzo set. Alcaraz è il numero 1 al mondo nella Classifica ATP. Nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud prevale 6-3 6-4 6-0 col tedesco Alexander Zverev. Per il norvegese seconda finale consecutiva al Roland Garros dopo quella del 2022 persa con lo spagnolo Rafael Nadal.

Nella prima semifinale del torneo del Roland Garros a Parigi di tennis il serbo Novak Djokovic vince 6-3 5-7 6-1 6-1 con lo spagnolo Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale. Per il serbo settima finale al Roland Garros della sua carriera di tennista. Per Djokovic trentaquattresima finale in un torneo del Grande Slam.