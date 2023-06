L’americano ha molta esperienza nonostante la giovane età poiché ha giocato prima di arrivare a Brindisi nei San Antonio Spurs in NBA e nel Boston College sempre negli Stati Uniti d’America. Bowman sarà importante per l’Happy Casa Brindisi nella prossima stagione per raggiungere la salvezza e per cercare la qualificazione ai Play Off Scudetto.