ROMA - Lunedì 12 giugno alle 19 presso l'Hotel Victoria di Gallipoli si terrà il convegno "Destra di Governo". All'incontro parteciperanno il consigliere regionale Antonio Gabellone, l'onorevole Saverio Congedo, il Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato ed il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro.Il Sottosegretario Delmastro lunedì sarà in Puglia per incontrare, insieme all'Onorevole Congedo, componente della Commissione antimafia, gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale di Lecce ed il Consiglio dell'Ordine Forense al Tribunale di Lecce.Nel corso della visita del Sottosegretario Delmastro è previsto un punto stampa alle 16.00 nello spazio antistante la Casa Circondariale di Lecce, in via Paolo Perrone, 4.