La polacca è la prima giocatrice nella storia del tennis donne a vincere i suoi primi sette set nelle finali dei tornei del Grande Slam. Iga Swiatek è la numero 1 al mondo nella Classifica WTA. La ceca Karolina Muchova è quarantatreesima.





La polacca aveva già vinto il torneo del Roland Garros nel 2020 e nel 2022. Con la partecipazione alla finale la Muchova da Lunedì 12 Giugno diventerà numero 16 al mondo.

- La polacca Iga Swiatek vince il torneo del Roland Garros a Parigi di tennis. Prevale in finale 6-2 5-7 6-4 sulla ceca Karolina Muchova. Per la polacca quarto titolo in un torneo del Grande Slam nella sua carriera di tennista. Per la ventiduenne Swiatek terzo trionfo al Roland Garros.