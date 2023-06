Prima di arrivare a Brindisi ha lavorato come assistente nel Cus Bari in Lega Due Silver nel Crema in B nel Barcellona Pozzo di Gotto in A/2 e nella Nuova Pallacanestro Rieti in A/2. Presto il presidente della squadra brindisina Ferdinando Marino dovrà attivarsi per sostituire Consoli in modo adeguato per la prossima stagione.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’assistente allenatore Mattia Consoli 31 anni non sarà confermato. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Non sarà rinnovato. Consoli era a Brindisi dal 2019. E’ stato collaboratore e assistente dell’ex tecnico dei pugliesi Frank Vitucci. Ha collaborato e assistito inoltre l’ex vice di Vitucci Fabio Corbani. Consoli ha collaborato anche per il settore giovanile dell’ Happy Casa.